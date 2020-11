Al dagen overlast door vuurwerk in Breda-Noord: 'Het lijkt wel oorlog'

In de wijk Hoge Vucht in Breda zijn bewoners de overlast van vuurwerk helemaal zat. De afgelopen dagen gingen onder andere een bushokje, kliko’s en een mobiele wc in vlammen op. Bewoners durven ‘s avonds niet meer de straat op.

“Het was een enorme knal”, zegt een buurtbewoner die in de buurt van het opgeblazen toilet woont. “Het was uitzonderlijk hard”. Een andere buurman zag dat kort na de ontploffing een dichte mist hing boven een groot gebied. “Er zijn ouderen hier in de wijk die hem best een beetje knijpen”.

Langer overlast

De wijkraad Breda-Noord herkent de zorgen van bewoners. Al gauw wordt de vergelijking getrokken met de enorme vuurwerkoverlast afgelopen jaarwisseling. Toen werd voor twee ton aan schade aangericht in de wijk. Agenten die de orde moesten herstellen werden bekogeld met vuurwerk, waardoor zelfs de Mobiele Eenheid eraan te pas moest komen.

Sinds vorig jaar is er weinig veranderd in de wijk. Volgens de wijkraad is de overlast vergelijkbaar met voorgaande jaren rond deze periode. In de avond en nacht worden door de hele wijk heen vuurwerkbommen afgestoken. Mensen durven hun huizen niet meer uit. Bewoners die toch naar buiten moeten, om bijvoorbeeld de hond uit te laten, blijven dicht in de buurt van hun woning.

Bemande post

“Het lijkt wel oorlog”, zegt een bewoonster bij wie donderdag vlakbij een vuurwerkbom ontplofte. “Ze pakken ons ermee. Als ze het niet eens zijn met de regering moeten ze daar stampij maken.”

De wijkraad pleit ervoor om een bemande post van de politie of handhaving te plaatsten. Op die manier kunnen agenten sneller ter plaatse zijn en overlastgevers op heterdaad betrappen.