Ajax is bezoekende FC Midtjylland weer de baas en blijft actief in Europa: 3-1

In de Johan Cruijff ArenA heeft Ajax vanavond wederom weten te winnen van het Deense FC Midtjylland in de Champions League. Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en David Neres scoorden alle Amsterdamse doelpunten in de tweede helft. Awer Mabil bracht de bezoekers op 3-1, middels een strafschop.

Door de zege op de Denen is Ajax zeker van overwintering in Europa. Ze eindigen in het slechtste geval als derde in de poule, waardoor ze automatisch doorgaan naar de Europa League. De strijd om de bovenste twee plaatsen is echter nog verre van beslist, door een verrassende thuisnederlaag van Liverpool tegen Atalanta: 0-2.

Komende groepswedstrijden

Liverpool leidt de groep nu met 9 punten. Daarna volgt Ajax met 7 punten. Atalanta heeft hetzelfde aantal punten als de Amsterdammers en Midtjylland 0 punten. Atalanta en Liverpool mogen nog eenmaal aantreden tegen Midtjylland. Ajax gaat volgende week op bezoek bij Liverpool. Ze sluiten de groepsfase af met een wedstrijd tegen Atalanta. Deze zal plaatsvinden in de ArenA.

Redactie/ANP