Ajax ontloopt Barcelona, Chelsea en Manchester City bij loting Champions League

Ajax loot op 1 oktober in pot 2 mee voor de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag geniet een beschermde status omdat Benfica dinsdag werd uitgeschakeld door PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League.

Alleen Benfica kon Ajax nog uit pot 2 houden, als het zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League wist te plaatsen. De nummer 2 van het afgelopen seizoen in Portugal staat namelijk hoger op de Europese ranglijst dan Ajax. Benfica verloor echter bij PAOK (2-1). Dimitrios Giannoulis en Andrija Zivkovic maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Rafa Silva scoorde diep in blessuretijd voor Benfica.

Toppers

Ajax ontloopt nu clubs als Barcelona, Atl├ętico Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea en Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League. Die clubs loten namelijk ook in pot 2 mee.

Ajax had in pot 3 van de loting gezeten als Benfica wel de groepsfase van de Champions League had bereikt. In dat geval was de kans op twee ijzersterke tegenstanders in de poule veel groter geweest.