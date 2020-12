Het Ajax voor het tweede seizoen op rij niet gelukt om te overwinteren in de Champions League. De Amsterdamse club verloor woensdag het thuisduel van Atalanta Bergamo (0-1) en loopt hierdoor de achtste finales mis.

Ajax moest van de Italiaanse club winnen om een ronde verder te komen in de Europese voetbalcompetitie, maar de thuisploeg wist veel te weinig kansen creëren. Davy Klaassen kreeg in de 75ste minuut de grootste kans, maar hij schoot hard op doelman Pierluigi Gollini.

Rood voor Gravenberch

Ajax eindigde het duel met tien man. Ryan Gravenberch kreeg in de 79ste minuut een tweede gele kaart toen hij Alejandro Gómez met een arm in het gezicht raakte. Zes minuten later maakte invaller Luís Muriel het enige doelpunt.

“Ik denk dat het een lastige wedstrijd was”, zei Klaassen na afloop van de wedstrijd. “Je zag dat zij niet kwamen om een doelpunt te maken. Dan krijg je niet veel kansen”, aldus de Ajacied. “De kansen die je krijgt, moeten er wel in. Die van mij moest er zeker in.”

Lees terug: Ajax boekt grootste score ooit in Eredivisie met monsterzege op VVV

De eerste helft verliep zonder veel hoogtepunten. “We wilden niet gelijk ons hoofd verliezen en kamikaze gaan spelen. Vanuit die positie wilden we kansen gaan creëren. Dat hebben we te weinig gedaan”, concludeert de middenvelder. “We kwamen wel steeds meer naar voren. Dan komt die rode kaart er ook nog bij en wordt het nog lastiger.”

Verder in Europa League

De ploeg van trainer Erik ten Hag wordt nu na de winterstop verwelkomd in de Europa League, terwijl de Amsterdammers zo graag op het hoogste platform van de Champions League willen schitteren. Maar de huidige selectie is niet zo goed als de ploeg die twee seizoenen tot de halve finales reikte. Daarvoor zijn er te veel goede spelers vertrokken.

Redactie/ANP