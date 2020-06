Helft minder inzendingen lastige AIVD kerstpuzzel: maximaal aantal punten niet behaald

De jaarlijkse AIVD kerstpuzzel 2019 was een lastige editie. De AIVD ontving bijna de helft minder inzendingen dan bij de voorgaande editie. In totaal deden 469 puzzelaars mee. Geen enkele deelnemer kwam in de buurt van het maximumaantal van 100 punten, maakte de AIVD woensdag bekend.

De winnaar, een bekende puzzelaar die de kerstpuzzel al meerdere keren op zijn naam schreef, wist 94 punten te halen. Het is verder niemand gelukt om vraag 21 volledig op te lossen. Deze opgave bestond uit een tabel met letters waar puzzelaars na zes stappen een citaat van Gandhi uit konden halen. Geen enkele puzzelaar kwam voorbij de vierde stap.

Lastige enveloppenopgave

Voor het negende jaar op rij publiceerde de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een kerstpuzzel. Wat ooit begon als een onderlinge training van collega’s, werd in 2011 opeens iets voor het grote publiek. Het nakijken van deze editie nam dit jaar meer tijd in beslag, onder meer door coronamaatregelen en een lastige enveloppenopgave.

Voor het eerst werd een ook aparte juniorpuzzel uitgebracht. De winnares (14 jaar) wist 95 van de in totaal 100 punten te behalen. De AIVD noemt het opvallend dat die editie ook door volwassenen is gemaakt.

ANP