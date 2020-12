AH slaat alarm over woksaus teriyaki met soja en sesam

Supermarktketen Albert Heijn haalt de eigen verse woksaus teriyaki met houdbaarheidsdatum 18-01-2021 per direct uit de schappen. Er zit per ongeluk een saus met sesam en soja in en dat klopt niet met de verpakking.

Klanten met een allergie voor sesam en/of soja moeten de saus niet tot zich nemen, aldus AH. Ze kunnen de woksaus terugbrengen naar de winkel en hun geld terugkrijgen.

Veilig voor mensen zonder sesam- of soja-allergie

Mensen die géén sesam- en/of soja-allergie hebben, kunnen het product gerust eten, stelt de supermarkt.