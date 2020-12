Agressieve pitbull die het gezicht van Laura (18) aan flarden scheurde doodgeschoten in een woonhuis

Het slachtoffer probeerde vrijdagavond een puppy uit de klauwen van de hond te redden toen het beest haar in het gezicht beet. De jonge vrouw liep hierbij ernstige verwondingen op en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Lees ook: Door pitbull toegetakelde Julia (18) houdt blijvend letsel over: ‘Hij heeft vijf minuten aan mijn gezicht gekauwd’

“Hij heeft vijf minuten aan mijn gezicht gekauwd,” zei ze eerder tegen Hart van Nederland. Laura houdt blijvend letsel over aan de aanval.

‘Hond viel collega’s aan’

“We zijn naar de woning gegaan en probeerden contact te maken met de hond,” vertelt een woordvoerder van de politie. “Toen viel hij collega’s aan.” De politie proberen de agressieve hond eerst met een vangstok onder controle te krijgen, maar dit blijkt niet genoeg te zijn. De agent voelt zich genoodzaakt om zijn vuurwapen tegen de hond te gebruiken.

Lees ook: Julia (18) zwaar toegetakeld door pitbull, baasjes gaan ervandoor: ‘Halve gezicht hing eraf’

Het beest heeft dit niet overleefd. Even later meldt de 35-jarige vrouwelijk eigenaar van de hond zich bij de politie. Zij is aangehouden en de politie onderzoekt de zaak verder.

Foto ter illustratie: Flickr