Agent schiet agressieve hond dood voor woning in Rotterdam

Een politieagent in Rotterdam heeft dinsdagavond een agressieve hond doodgeschoten die hem dreigde aan te vallen. Dat gebeurde voor de deur van een woning aan de Josephstraat.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding dat de bewoner van de woning onwel zou zijn geworden. Twee agenten kwamen ter plaatse om poolshoogte nemen, maar bij aankomst bleek de voordeur van de woning op een kier te staan. Daarachter stond een grommende hond.

In de aanval

Een van de agenten probeerde de deur nog dicht te doen, maar de hond was op dat moment al naar buiten geglipt. Terwijl de agent al sussend achteruit liep, bleef de hond grommend op hem af lopen.

Toen de viervoeter zich schrap zette om in de aanval te gaan, trok de agent zijn wapen en schoot hij de hond neer. Het beest is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke. In de woning troffen agenten later een dronken man aan.

Lees ook: Bizarre beelden: politieagent schiet hond dood die vrouw in been bijt

Beeld: Pexels (ter illustratie)