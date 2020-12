Drie agenten gewond bij ongeregeldheden in woonwagenkamp Baarn, zes mensen aangehouden

Drie agenten zijn woensdagavond gewond geraakt bij een aanhouding op een woonwagenkamp in Baarn. Ze werden geschopt en geslagen en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Zes mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en poging tot doodslag.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat agenten woensdagavond op een melding afgingen op de Kim van mensen die mogelijk vuurwerk van de auto naar een woning aan het verplaatsen waren. Bij controle is er vervolgens iemand aangehouden.

“Dat leidde tot verzet. Er is geschopt en geslagen en uiteindelijk zijn er drie agenten gewond geraakt”, aldus de woordvoerster. De drie agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de agenten er aan toe zijn kon een woordvoerster niet zeggen.

In totaal zijn zes mensen aangehouden, waaronder een 15-jarige jongen en minimaal één vrouw, zegt de woordvoerder. Bij de controle werd uiteindelijk maar een minimale hoeveelheid vuurwerk gevonden.

