Een 15-jarige meisje uit Meppel heeft afgelopen weekend agenten in gevaar gebracht door te verzwijgen dat ze corona had. De tiener hoorde eigenlijk thuis in quarantaine te zitten, maar was het huis uitgeglipt om naar buiten te gaan.

De agenten zagen het meisje in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.30 uur door de Drentse plaats fietsen. Om ze haar telefoon in haar hand had besloten de politiemensen de tiener staande te houden.

Meisje blijft zwijgen

Op Instagram laat een van de wijkagenten weten dat ze zich ook zorgen maakte over het kind. Het was midden in de nacht en het meisje had gezegd dat haar vader niet wist dat ze het huis was uitgeglipt. Dat ze ook recent positief getest had op het coronavirus verzweeg de tiener echter.

Ook op het politiebureau hield het kind haar kaken stijf op elkaar. Zelfs toen de wijkagenten vroegen naar de coronamaatregelen op haar school zag ze geen krimp. Het meisje vertelde niets bijzonders, aldus de agent.

Gezin in quarantaine

Pas toen de vader op het bureau arriveerde, hoorden de politiemensen van de positieve testuitslag die zijn dochter een paar dagen daarvoor had teruggekregen. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zaten daarom met het hele gezin in thuisisolatie.

“Boosheid, irritatie en een ongerust gevoel namen de overhand”, schrijft de agent over het voorval. De wijkagent liet zich later testen, omdat hij lichte klachten ontwikkelde. Gelukkig was de uitslag negatief. Omdat de agenten maar kort binnen anderhalve meter van het besmette meisje hadden gezeten hoeven ze niet in thuisquarantaine.

