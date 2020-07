Agenten in kogelwerende vesten rukken uit voor kind met balletjespistool

Heel even leek het dorpje Noordgouwe in Zeeland te worden opgeschrikt door een man met een vuurwapen. Agenten besloten het zekere voor het onzekere te nemen, en maakten in kogelwerende vesten jacht op de man.

Na onderzoek bleek het niet te gaan om een man met een pistool. In werkelijkheid ging het om een 11-jarig kind dat met een balletjespistool aan het spelen was. Het nepvuurwapen is ingenomen door de politie, omdat dit soort ‘speelgoed’ niet is toegestaan in Nederland. De politie sluit haar tweet af met een veelzeggende #vernietigd.

Uit #Noordgouwe kwam rond 13 uur de melding dat er een man met een pistool zou rondlopen in het dorp. Collega's zijn met de nodige voorzorgsmaatregelen ter plaatse gegaan. Later bleek het om een 11-jarig kind te gaan dat aan het spelen was met een balletjespistool. #vernietigd — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) July 5, 2020

Beeld ter illustratie, via ANP