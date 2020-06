Een agent heeft vrijdag in Rotterdam een kopstoot uitgedeeld aan een man. De agent voelde zich tijdens een preventieve fouilleeractie dusdanig bedreigd, dat hij de verdachte met een kopstoot uit balans bracht.

Vervolgens kon de verdachte worden aangehouden. Andere mannen filmden het incident, en postten de kopstoot op sociale media.

Surveillerende agenten waren vrijdag op de Persoonshaven preventief aan het fouilleren. Een aantal mannen liep een garagebox in, met de mededeling dat zij daar niet konden worden gefouilleerd.

De agenten gingen echter wel over tot fouillering “op grond van het bevel, dat is afgegeven door de burgemeester om de veiligheid in dat veiligheidsrisicogebied te bevorderen”, aldus de politie.

Kopstoot

Een van de mannen probeerde het rolluik te sluiten, zodat de agenten ingesloten zouden worden. De agenten konden dit volgens de politie voorkomen, waarna een 39-jarige Rotterdammer buiten de garagebox door twee agenten werd aangehouden. Hierbij werd de kopstoot uitgedeeld.

Op dat moment kwam een 22-jarige Rotterdammer met een alcoholisch drankje in zijn hand op de agenten af. Ook hij is aangehouden.

De agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging. De agent heeft daarnaast melding gedaan bij leidinggevenden van het door hem gebruikte geweld.

ANP