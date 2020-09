Agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding verwarde man met 'vuurwapen' in Goes

In Goes heeft de politie een 23-jarige man aangehouden na een melding dat iemand met een vuurwapen rond zou lopen. Bij de arrestatie zag een agent de noodzaak om een waarschuwingsschot te lossen.

Agenten zagen de man in de nacht van vrijdag op zaterdag op een bankje op de Joseph Lunslaan. “De man, die een verwarde indruk maakte, had een pistool in zijn hand. Dat liet hij vallen, maar toen de verdachte vervolgens toch weer een beweging richting het wapen maakte, loste een agent een schot in de lucht”. Daarop kon de man worden aangehouden.

Airsoftwapen

Het vuurwapen bleek niet echt maar een zogenoemd airsoftwapen. De man zit vast en er volgt een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid.

ANP