De Afsluitdijk is dinsdagochtend richting Friesland afgesloten na een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig is volgens Rijkswaterstaat tegen de vangrail aangereden. De verwachting is dat de Afsluitdijk nog wel enige tijd dicht blijft vanwege bergingswerkzaamheden en reparatie van de vangrail.

Door het ongeluk konden de auto’s die achter de vrachtwagen reden geen kant op. Uiteindelijk moest er een kleine hijskraan aan te pas komen om de middenbarrier opzij te schuiven, waardoor de ingesloten auto’s hun weg konden vervolgen.

Bergen

Rijkswaterstaat meldt daarnaast dat het opzij schuiven van de middenbarrier ervoor zorgt dat de berger makkelijker bij de vrachtwagen kan komen. De berger komt uit Friesland en rijdt momenteel op de ‘verkeerde’ weghelft. Naar verwachting blijft de afsluitdijk nog de gehele ochtend dicht.

Op de A7 staan in beide richtingen files. Het verkeer krijgt het advies om te rijden via de N307 en de A6.

⛔ | De #A7 is DICHT vanaf Den Helder richting Zurich door een eenzijdig ongeval met een vrachtwagen. De berger is onderweg. We leiden verkeer vanaf knp. Zaandam om 👇 pic.twitter.com/zxrIVsxeMA — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) October 27, 2020

Beeld: Noormannen