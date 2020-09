Activisten die beeldje stalen uit Afrika Museum naar eigen zeggen 'nog niet klaar'

De activisten uit Congo die donderdag een beeldje uit het Afrika Museum probeerden te stelen, zijn “nog niet klaar in Nederland”. De groep liet aan Omroep Gelderland weten dat ze het niet bij de actie van donderdag laten zitten.

De activisten filmden donderdag zelf dat ze het beeldje uit het museum in Berg en Dal meenamen. Ze zetten de beelden op YouTube met daaronder onder andere de tekst: “Het Afrika Museum heeft bijna 450.000 stukken die zijn geplunderd en gestolen onder kolonisatie en slavenaanvallen. We brengen alles terug naar huis. Het is ons erfgoed en het is ons thuis.”

Lees ook: Activisten stelen beeldje uit Afrika Museum in Berg en Dal: ‘We brengen alles terug naar huis’

Vijf mensen zijn diezelfde dag door de politie aangehouden. Het Congolees grafbeeld zal weer worden teruggeplaatst in het museum. Volgens Omroep Gelderland zijn alle activisten weer op vrije voeten. Voor het Openbaar Ministerie blijven ze nog wel verdachten.

‘We komen terug’

“We moeten nu het land uit, maar er zijn twee of drie musea met Afrikaanse kunst hier dus we komen terug”, vertelt Mwazulu Diyabanza, die met vier mede-activisten het beeldje probeerde te stelen. “We willen ons erfgoed terug. Het is met geweld van ons gestolen en nu willen we het mee naar huis nemen.”

Volgens directeur van het Afrika Museum Stijn Schoonderwoerd is het niet de eerste keer dat er kunst wordt teruggevraagd. “Maar we hebben het nog niet eerder meegemaakt met stelen”, zegt hij.