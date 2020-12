Advocatenkantoor in Utrecht beschoten, meerdere inslagen

Een advocatenkantoor aan de Maliebaan in Utrecht is maandagmiddag beschoten. Het gaat om het pand waarin onder meer strafpleiters Louis de Leon en Yassine Bouchikhi kantoor houden, zegt De Leon tegen persbureau ANP.

De Leon was maandagmiddag naar eigen zeggen zelf niet aanwezig, maar hij zei dat er “meerdere inslagen in de ruit” zijn. Hij heeft geen idee wie de dader is. “Ik zou graag willen weten wie er achter zit”. Ook zegt hij geen idee te hebben wat de reden voor de aanslag zou kunnen zijn. “Ik durf het niet te zeggen. ik heb er weinig zicht op.”

Bouchikhi is als advocaat betrokken in het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi, waarbij hij een van de verdachten vertegenwoordigt. Louis de Leon was in het verleden onder meer advocaat van Klaas Otto, de oprichter van de motorbende No Surrender.

De politie wil alleen kwijt dat ze sinds maandagmiddag 13.15 uur onderzoek doet bij een pand aan de Maliebaan na een melding van een “verdachte situatie”.

