Een advocatenkantoor aan de Falckstraat in Amsterdam is afgelopen nacht of vrijdagochtend beschoten. Volgens AT5 gaat het om het kantoor van Kuijpers & Nellisen Advocaten. Op een foto die de stadszender ontving is een kogelgat in het raam te zien.

Een deel van de straat afgezet voor onderzoek. Ook de Forensische Opsporing is aanwezig.

Beschoten

De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat er een pand in de Falckstraat is beschoten, maar kan niet bevestigen dat het om een advocatenkantoor gaat.

Later op de dag wordt meer informatie bekendgemaakt. Het advocatenkantoor was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.