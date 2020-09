Tientallen verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers van het Amsterdam UMC hebben dinsdag actie gevoerd voor een structurele loonsverhoging. Ook eisen ze dat de hoge werkdruk en toenemende agressie tegen zorgpersoneel worden aangepakt. De actievoerders vormden een lint, maar wel met anderhalve meter afstand van elkaar.

Die bijzondere actie was een initiatief van vakbonden FNV, CNV en NU’91. Verpleegkundige Herman Gijsbers deed als FNV-lid mee aan de actie. Hij en zijn collega’s zijn diep teleurgesteld in de Haagse politiek, vertelt hij aan Hart van Nederland.

‘Totaal niet serieus genomen’

“We voelen ons totaal niet serieus genomen”, stelt de verpleegkundige. “Tweede Kamerleden, die ruim twee keer zoveel verdienen als veel van mijn collega’s en ik, lopen gewoon weg tijdens een debat over onze lonen”, zegt hij boos.

“Stel je toch eens voor dat ík zoiets zou doen, terwijl er coronapatiënten liggen die verpleegd moeten worden.” Dat kan toch niet, vraagt Gijsbers zich retorisch af. “Wij nemen iedere dag onze verantwoordelijkheid, laten de dames en heren in de politiek dat dan ook doen.”

‘Gebukt onder de druk’

Gijsbers werkt al bijna 47 jaar in de zorg. Hij is bang dat mensen zijn vak gaan verlaten, waardoor de druk op de achterblijvers nog groter zou worden. “De bonus die we krijgen is mooi. Maar je moet het vak belonen. Daardoor trek je nieuwe mensen aan.” Hij merkt dat veel collega’s op het tandvlees lopen. “Mensen vallen ook uit. We gaan echt gebukt onder de druk.”

Sanne Ransijn werkt op de kinderafdeling. Ook daar is de druk hoog, vertelt ze. “Je kan een planning maken om 8.00 uur, maar er komt altijd wat tussendoor.” Kinderen worden onverwacht ziek, legt ze uit. “Dat zie je nooit aankomen. En je hebt natuurlijk verantwoordelijkheid voor een hoop patiëntjes. Je kunt ze niet even links laten liggen.”

Steeds meer agressie

Ziekenhuispersoneel heeft ook steeds vaker te maken met agressie en bezoekers die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Dat blijkt uit een enquête van beroepsvereniging NU’91 onder 1.200 medewerkers. Zestig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden zegt dat agressie en wangedrag in het afgelopen halfjaar is toegenomen.

Een kwart van het personeel geeft aan ook te maken te krijgen met fysiek geweld. “Het gaat soms heel ver”, aldus teamleider Michel van Erp van NU’91. “Van schelden en dreigementen tot aan duwen, schoppen en slaan. In sommige instellingen is de beveiliging opgeschaald.”