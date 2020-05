Moeders in Nieuw-Buinen komen in actie tegen sluiting peuterspeelzaal

In Drenthe leggen ouders zich niet zomaar neer bij de sluiting van in totaal tien peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties. In Nieuw-Buinen hing bezorgde moeder Elisabeth Stinissen dinsdag een spandoek op om te protesteren tegen de sluiting van peuterspeelzaal Klein Duimpje.

De kinderopvanglocaties worden gesloten vanwege een reorganisatie bij zorg- en welzijnsorganisatie Tinten. “In het najaar constateerden we dat Peuterwerk en Kinder Opvang Noord Nederland er in bepaalde regio’s financieel niet goed voor stonden”, vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

“Om het tij te keren” heeft de organisatie “diverse maatregelen” doorgevoerd. Zo staken ze vanaf de zomervakantie hun activiteiten in de gemeenten Borger-Odoorn, Westerwolde en Steenwijkerland. Dat dit voor de nodige onrust zorgt bij ouders, kinderen en de medewerkers van de opvanglocaties, begrijpt Tinten “volledig”.

‘Ik kan niet naar ander dorp’

De organisatie is in gesprek met partijen voor de overname van verschillende vestigingen, maar de woordvoerder kan niet zeggen of er ook geïnteresseerde partijen zijn voor de locaties in Nieuw-Buinen. Elisabeth wacht het niet af, want zij vreest dat er met de sluiting van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf wéér voorzieningen uit het dorp verdwijnen.

Voor haar zou dat een ramp zijn omdat de alleenstaande moeder geen auto heeft en overal op de fiets naartoe gaat. “Even snel op en neer naar een dorp in de buurt waar wel een speelzaal zit, is voor voor mij dus geen optie”, legt Elisabeth uit aan Hart van Nederland.

Gelukkig staat de ze niet alleen in de strijd: samen met een groepje moeders zamelt ze handtekeningen in om af te dwingen dat hun kinderen na de zomer gewoon in Nieuw-Buinen naar de opvang kunnen.

‘Geen wenselijke ontwikkeling’

Wethouder Albert Trip van Jeugd en Welzijn is het met de ouders eens en vindt de sluitingen “uiteraard geen wenselijke ontwikkeling”. “We zien een rol voor onszelf als gemeente om hier een oplossing voor te vinden.”

Volgens hem streeft de gemeente Borger-Odoorn samen met Stichting Peuterwerk “naar een manier om peuteropvang te continueren en met ingang van het nieuwe schooljaar een oplossing te hebben gevonden”. Daarbij wordt gekeken naar bestaande of desnoods nieuwe organisaties die de opvang op zich kunnen nemen.

“We gaan hard ons best doen om Klein Duimpje in Nieuw-Buinen zo goed als kan te laten doorgaan”, belooft de wethouder.