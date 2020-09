De huurprijzen zijn het afgelopen jaar in hard tempo omhoog gegaan en al helemaal in Rotterdam. Tijd voor actie, vond een stel boze huurders daarom. Ze demonstreerden daarom donderdag voor het stadhuis.

De SP is niet de spreken over de ‘opgeblazen’ huren en zette daarom een springkussen neer op het Stadhuisplein. Er werd een petitie overhandigd aan burgemeester Ahmed Aboutaleb en woningverhuurders, met daarin handtekeningen van 2.000 bezorgde huurders. Ze vragen de politiek zich hard te maken voor een eerlijke huur.

Rotterdam koploper van Nederland

Tussen juni 2019 en juni dit jaar zijn de huren in Nederland gemiddeld met 2,9 procent toegenomen, de grootste stijging in de afgelopen zes jaar. Waar Amsterdam jarenlang koploper was, heeft Rotterdam het stokje inmiddels overgenomen: in Maasstad stegen de huren afgelopen jaar namelijk met maar liefst 4,1 procent.

En dat terwijl zo’n 30 procent van de Rotterdamse huurders nu al moeite om de huur op te brengen, aldus de lokale SP. De oplossing volgens de partij: de gemeente moet 75 miljoen euro in de begroting voor 2021 opnemen om huurders tegemoet te komen. Daarmee moet een huurbijdrage worden overgemaakt aan (sociale) huurders met een maandhuur tot 1.200 euro.

‘Geen reparaties, wel hoge huur’

Maurice Jordan was ook aanwezig bij het aanbieden van de petitie. Hart van Nederland ging na de demonstratie met hem mee naar zijn woning. Hij huurt in de wijk Crooswijk, niet ver van het stadhuis. Het zit hem onder andere dwars dat er hoge huren gevraagd worden, maar dat daar weinig tegenover staat.

Neem reparaties die uitblijven. “De klepjes van de brievenbussen… Je kunt zo de post eruit halen”, verzucht Maurice buiten bij de voordeur, terwijl hij rammelt aan openstaande klepjes. Als Als hij vervolgens de trap oploopt. zie je al snel het volgende pijnpunt: de treden brokkelen uit elkaar.

“Het is natuurlijk van een investeerder. Er zit geld in. Al het onderhoud is verlies, dus er wordt zo min mogelijk geïnvesteerd”, aldus Maurice. Verhuizen dan maar, naar een nieuwere, betere woning, zou je zeggen.

‘Verhuizen gaat niet zo makkelijk’

Maar dat gaat niet zo makkelijk, legt de huurder uit. “Het liefst zouden wij willen doorstromen, maar dat gaat niet, dan moet je zo veel meer gaan betalen!” Hij vindt de huurprijzen dan ook “ontspoord” en ziet ze liever gisteren dan vandaag omlaag gaan.

De afgelopen jaren heeft Maurice ieder jaar de maximale huurverhoging voor zijn kiezen gekregen: 5,1 procent. Hij wil dan ook dat de politiek “daar sowieso mee gaat stoppen”. “Want dat komt er ook nog eens bij.”

Komt er verandering?

Met die 75 miljoen wil de SP dus geld beschikbaar maken voor de huurders zelf. Door de steun direct vanuit een fonds over te maken aan de huurders hoopt de partij ook de lokale economie een impuls te geven.

Of het huurprotest voor het stadhuis iets uithaalt moet nog blijken. In een reactie aan Hart van Nederland laat wethouder Bas Kurvers van Wonen weten “te geloven in de aanpak van de corporaties die voor maatwerk zorgen voor de huurders die het hardst geraakt worden. Dat is beter dan één bedrag ineens.”