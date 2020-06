Achthonderd mensen toegestaan bij demonstratie politiegeweld in Groningen

Bij de demonstratie tegen anti-zwart politiegeweld in Groningen zijn dinsdagavond maximaal achthonderd mensen toegestaan. Daarnaast moeten activisten 1,5 meter afstand houden. Dat laat burgemeester Koen Schuiling van Groningen weten.

Volgens de stadsbestuurder is er tijdens het overleg met de driehoek ‘gezocht naar een balans tussen de gezondheidscrisis en het recht op demonstreren’.

Zelf verantwoordelijk

Schuiling zegt dat de organisatie zelf verantwoordelijk is voor het maximumaantal bezoekers. De initiatiefnemers worden opgeroepen om bij een grote opkomst in te grijpen. Wel biedt de gemeente aan om led-schermen, stuwards en boa’s in te zetten als het nodig is. ‘Die zullen dan vroegtijdig aan mensen aangeven dat het te druk wordt.’

De demonstratie tegen anti-zwart politiegeweld wordt georganiseerd door Black Ladies of Groningen BLOG. Het begint om 18.00 uur en is op de Grote Markt.