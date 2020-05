Jenny, Ans en John gingen achter hondenbeul aan: 'Hoop dat hij nooit meer een dier kan krijgen'

Samen met andere bezorgde inwoners zijn Jenny, Ans en John vrijdagavond in Kerkrade achter een hondenbeul aangegaan. Ze vonden het te lang duren voordat de politie ingreep en hielden de man zelf aan, zo meldden wij eerder al. Het trio vertelt zondag over hun indrukwekkende ‘burgerarrest’.

“Hij schopte die hond gewoon in zijn buik en overal waar hij hem maar raken kon”, verklaart Ans de hondenbeul-jacht. Ook Jenny kon het niet meer aanzien: “Dat gepiep en dat gejank ging door merg en been”, vertelt ze emotioneel. Het doet haar nog altijd zichtbaar veel.

Mishandeling

Veel bewoners in Kerkrade spraken er al langer schande van hoe de 32-jarige man elke keer weer zijn 5 maanden oude herdershond mishandelde tijdens het uitlaten. Politie en gemeente werden ingeschakeld, maar zonder direct succes. “Ik snap het rechtssysteem en dat er genoeg bewijzen moeten zijn, maar het duurde een beetje te lang”, aldus Jenny.

Volgens Ans heeft de man een half jaar geleden een andere hond zelfs doodgetrapt. “Het is genoeg”, vond ze. “We vonden dat het nu tijd werd om iets te doen”, verklaart ook John.

Via Facebook riep Ans iedereen op om de man in de gaten te houden. Afgelopen vrijdag volgt een groep bewoners de man en gaan ze over tot actie. Ze hebben hem vastgehouden, tegen een auto gedrukt, en overgedragen aan de politie.

‘Hij was hem aan het knevelen’

Dat ging niet zonder slag of stoot. Ze kregen gelukkig hulp. “Wij zijn met zijn allen naar de overkant gerend en een grote man van een restaurant die heeft hem overmeesterd”, beschrijft Jenny. Twee politieagenten hebben ervoor moeten zorgen dat de man het hondje losliet. “Hij was hem echt aan het knevelen”, aldus John.

Jenny ziet in dat ze voor eigen rechter hebben gespeeld. “Maar soms moet je dat doen. In dit geval hebben we het gedaan en ik zou het zo weer doen. En ik hoop dat de vent die het gedaan heeft nooit meer een dier kan krijgen.”

Het baasje is aangehouden en zit vast. De hond is in beslag genomen en ergens in veiligheid ondergebracht.