Acht vestigingen van ROC Rivor in Tiel en Geldermalsen zijn woensdagmiddag gesloten nadat er intern een bedreiging was binnengekomen. Waar precies mee gedreigd werd is nog niet bekend, maar de schoolleiding en de politie namen de kwestie heel serieus.

Een paar honderd leerlingen en een aantal medewerkers moesten de gebouwen verlaten. Voor de deur van de hoofdvestiging van ROC Rivor in Tiel staan agenten. De politie is samen met de school op zoek naar de afzender van het dreigbericht.

‘Geen leuke dreiging’

De bedreiging kwam binnen via de digitale leeromgeving ‘itslearning’, bevestigt Marlène van Overbeek van ROC Rivor aan Hart van Nederland. “Dat is ons studentenplatform waarmee klassen kunnen communiceren met hun leraar.” Het was volgens haar “geen leuke dreiging”.

Nadat de online bedreiging was binnengekomen werd besloten om de scholen te ontruimen. Van Overbeek zegt dat er geen paniek was en de ontruiming rustig is verlopen. “Het ging niet te snel in verband met corona, zodat iedereen voldoende afstand kon houden.”

De digitale leeromgeving is door ROC Rivor gesloten. “We zijn probleem aan het traceren, morgen verwacht ik dat het probleem is opgelost”, aldus Van Overbeek. Donderdag gaan de acht scholen in Tiel en Geldermalsen dan ook weer open.

