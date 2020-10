Madame Tussauds in Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag het mikpunt geweest van vandalisme. Iemand heeft met flinke kracht een steen tegen het raam gegooid. Doelwit was het wassen beeld van Donald Trump.

Het wassenbeeldenmuseum had de Amerikaanse president vrijdag een mondkapje gegeven nadat bekend was geworden dat Trump besmet was met het coronavirus. Ook werd het wassen beeld in de etalage aan de Dam gezet.

‘Trump wekt agressie op’

Een woordvoerster van Madame Tussauds noemt het jammer dat het beeld van Trump “zoveel agressie opwekt”. Volgens haar heeft het museum hem daar niet neergezet als commentaar. “We zijn niet voor of tegen hem, maar we brengen het actuele nieuws in beeld.”

Lees ook: Rutte wenst met corona besmette Trump beterschap namens kabinet

De zegsvrouw denkt dat het gaat om een gerichte actie tegen het beeld zelf. ”Als je naar de foto’s kijkt zit de barst in het raam op ongeveer dezelfde hoogte als het hoofd van het beeld. Ook de drie rode Amsterdamse kruizen, die op het raam zijn gespoten, lijken voor Trump bedoeld te zijn.”

Uit de etalage gehaald

Het raam is flink beschadigd door de ‘aanval’ op de president, maat hoe groot de schade is, kon de woordvoerster niet zeggen. De ruit is van speciaal glas met ‘bomfolie’, zodat er bij beschadiging of ontploffingen geen splinters naar binnen kunnen vliegen. Madame Tussauds gaat aangifte doen van de vernieling.

Als het glas eenmaal is vervangen, komt het wassen beeld van Trump niet meer op die plek terug. “We wilden het sowieso aan het eind van de week weghalen, omdat hij weer in het Witte Huis is”, zegt de woordvoerster tot slot.

Beeld: Madame Tussauds