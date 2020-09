Opnieuw lichte daling aantal nieuwe positieve coronatests

Het aantal nieuwe positieve coronatests dat de afgelopen 24 uur is gemeld bij gezondheidsorganisatie RIVM, is toegenomen met 1849. Dat is een lichte daling ten opzichte van een dag eerder, toen er 1898 nieuwe coronabesmettingen werden gemeld. Dat blijkt uit geüpdatete cijfers op het coronadashboard van de overheid.

Het aantal nieuwe gevallen liep vorige week gestaag op en dagelijks werden records verbroken. Vrijdag waren er het meest, 1977 nieuwe besmettingsgevallen in 24 uur tijd. In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland waren er het afgelopen etmaal 341 nieuwe besmettingen, in Haaglanden 329 en in Rotterdam-Rijnmond 199.

10 ic-patiënten erbij

Op de intensive care van Nederlandse ziekenhuizen liggen 77 corona-patiënten, dat zijn er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) tien meer dan zaterdag. Het aantal patiënten met Covid-19 op andere afdelingen dan de ic bedraagt 276, dat zijn er 16 meer dan een etmaal eerder, aldus het centrum zondag.

Het totaal aantal besmette patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen bedraagt 353.

“Het aantal opgenomen patiënten blijft stijgen. We verwachten in de komende week een verdere groei, volgend op de nadrukkelijke toename in de afgelopen week van het aantal nieuwe besmettingen”, aldus de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers. In de drukste regio’s gaat de spreiding van patiënten volgens hem ook in het weekend door.

Aanvullende maatregelen

Vanaf zondagavond 18:00 gelden er in zes regio’s in Nederland aanvullende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zo mogen kroegen vanaf 00:00 geen nieuwe gasten meer verwelkomen en moeten ze hun deuren een uur later definitief sluiten.

