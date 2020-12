Bijna 9.900 nieuwe coronabesmettingen, afgelopen week forse stijging

In de afgelopen dag zijn er ruim 1.300 minder nieuwe coronabesmettingen gemeld bij gezondheidsdienst RIVM. Tegelijkertijd is het aantal geregistreerde positieve tests de afgelopen week flink toegenomen met zo’n 20 procent.

Tussen maandag- en dinsdagochtend ging het om 9.872 positieve tests. Dat zijn er minder dan maandag, toen waren er volgens gecorrigeerde cijfers 11.199 nieuwe gevallen. Dat was weer een forse daling ten opzichte van zondag: toen kwam de teller boven de 13.000 uit, het hoogste dagelijkse besmettingscijfer tot nu toe.

Desondanks heeft het coronavirus zijn opmars afgelopen week voorgezet. “Alle seinen staan nog steeds op rood”, meldt het RIVM dinsdag in een wekelijkse corona-update. De gezondheidsdienst registreerde in de laatste zeven dagen opnieuw fors meer besmettingen dan een week eerder: in totaal 82.340, een stijging van zo’n 20 procent.

Fors meer coronadoden

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is ondertussen nauwelijks gewijzigd. Volgens het RIVM staat de R-waarde nu op 1,25, wat betekent dat iedere honderd besmette mensen gemiddeld 125 anderen besmetten. Vorige week was de R-waarde 1,24. Hoe hoger het getal boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 116. Maandag werden er een stuk minder sterfgevallen gemeld: namelijk 31. Ook het aantal overlijdens van coronapatiënten is de afgelopen week gestegen: het RIVM registreerde in die periode 472 doden, een week eerder waren dat er 398.

Ziekenhuisopnames lopen op

In de afgelopen dag zijn er in totaal 392 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dit moment liggen er in de ziekenhuizen 2.289 mensen die corona hebben, 127 meer dan een dag eerder. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 586 op de intensive care, evenveel als op maandag. Twee ic-patiënten liggen in een Duits ziekenhuis.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat er in het afgelopen etmaal veertien coronapatiënten zijn overgeplaatst, waarvan zeven ic-patiënten.

Redactie/ANP