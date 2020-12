Er is nog steeds geen pijl te trekken op het aantal nieuwe coronabesmettingen. Tussen dinsdag- en woensdagochtend werden er bij gezondheidsdienst RIVM 4.942 positieve tests geregistreerd, een dag eerder waren dat er bijna 900 minder

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Het aantal nieuwe coronagevallen schommelt de laatste week wild heen en weer, forse stijgingen en flinke dalingen wisselen elkaar af. Vorige week woensdag waren het er bijna 5.000, om op donderdag te dalen naar 4.500. Op vrijdag steeg het aantal positieve tests vervolgens weer fors met een kleine 1.300 tot bijna 5.800.

Zaterdag zakte de cijfers naar 4.500, maar op zondag ging de lijn weer stijl omhoog naar 5.600. Maandag kwam het getal uit op iets meer dan 4.600, dinsdag zette de dalende lijn door en kwam het aantal besmettingen onder de 4.100 uit.

Lees ook: RIVM: steeds meer mensen voelen zich eenzaam door coronamaatregelen

Fors meer coronadoden

De grootste coronabrandhaard van het land is Amsterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 298 nieuwe gevallen bijgekomen. Een dag eerder waren dat er nog vijftig minder. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam: daar steeg het aantal besmettingen flink, van 163 naar 283. Ook in de andere grote steden Den Haag (148) en Utrecht (94) was een stijging te zien.

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 66. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Op dinsdag werden er 62 sterfgevallen gemeld.

Redactie/ANP