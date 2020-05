Aantal doden stijgt met 63, 58 nieuwe ziekenhuisopnames

In het afgelopen etmaal heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 63 sterfgevallen door het coronavirus doorgekregen. Het officiële dodental is daarmee opgelopen tot 5.422.

Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vrijdag bekend heeft gemaakt. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Sinds gisteren gemeld bij het RIVM: – 58 mensen opgenomen in het ziekenhuis (totaal: 11.285)

– 63 mensen overleden (totaal: 5.422)

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 58 naar 11.285. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal positief geteste personen nam met 289 toe tot 42.382. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Daling zet door

In vergelijking met een week geleden is het aantal doden als gevolg van het coronavirus met 31 gedaald. Ook de daling in het aantal ziekenhuisopnames zet door. Waar precies een week geleden nog 97 coronapatiënten werden opgenomen in het ziekenhuis, is dat aantal nu met 39 gedaald naar 58 patiënten.

De dalende trend is ook te zien in het aantal geregistreerde besmettingen, dat ten opzichte van een week geleden met 156 is gedaald.