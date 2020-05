Meer dan 5000 coronadoden gemeld bij RIVM

Er zijn de afgelopen 24 uur 69 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. Daarmee zijn er inmiddels 5.056 mensen overleden aan het coronavirus, voor zover bekend bij het RIVM.

Het aantal ziekenhuisopnames is met 44 gestegen. Er zijn nu 10.995 patiƫnten met corona opgenomen in het ziekenhuis, of opgenomen geweest.

Het RIVM benadrukt in haar communicatie dat er een vertraging kan zitten in de cijfers. Overlijdensgevallen worden pas later gemeld, waardoor de weergegeven cijfers niet actueel hoeven te zijn. Daarbij stelt het RIVM dat het totaal aantal bevestigd besmette patiƫnten hoger is, omdat niet iedereen wordt getest.

