Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt verder op naar 172

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen loopt nog steeds op. Op dit moment worden er 172 mensen met corona behandeld in de ziekenhuizen, elf meer dan donderdag. 36 patiënten liggen op de intensive care.

Het aantal opgenomen patiënten is het hoogste aantal sinds 22 augustus. Anderhalve week geleden lagen er nog 122 coronapatiënten in het ziekenhuis, wat betekent dat dit aantal sindsdien met 41 procent is toegenomen.

De meeste patiënten met corona liggen in ziekenhuizen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam. Toch is er volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg “nog geen noodzaak tot herverdeling tussen de regio’s”.

ANP