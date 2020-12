Toename coronapatiënten in ziekenhuizen, in totaal ruim 2000 patiënten

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Ziekenhuizen behandelen nu in totaal 2034 patiënten die het virus hebben opgelopen.

Dat zijn er 31 meer dan donderdag. Op de intensive care liggen nu 549 mensen met Covid-19, dertien meer dan een dag eerder.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de laatste cijfers vrijdag bekend. De stijging is iets minder sterk dan donderdag, toen nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met 39 toe.

Spreiding patiënten

Het aantal opnames neemt al meerdere dagen op rij toe. Het aantal besmettingen steeg de laatste weken flink, een voorbode voor de drukte in ziekenhuizen en reden voor de lockdown waar het kabinet toe heeft besloten. Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn vijf coronapatiënten verplaatst naar een andere regio.

Eerder op de dag maakte het LCPS bekend dat het aantal ic-bedden inmiddels is opgeschaald naar 1233. Dat is inclusief enkele reservebedden. Normaal zijn er 1050 ic-bedden. Dat aantal kan stapsgewijs worden uitgebreid naar 1150, 1350 en uiteindelijk naar 1750 bedden maar in dat laatste geval moet worden gestopt met alle andere niet-spoedeisende zorg.

