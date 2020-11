Ruim 1100 nieuwe coronabesmettingen meer gemeld dan dag eerder

In het afgelopen etmaal is het aantal nieuwe coronabesmettingen met 1110 toegenomen. Tussen zaterdag en vrijdagochtend werden 5609 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Zaterdag waren dat er nog 4499.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

De dagelijkse aantallen fluctueren al de hele week. Het RIVM wijst erop dat de weekcijfers een beter beeld geven. Die brengt het instituut elke dinsdag naar buiten. Daaruit komt een dalende lijn naar voren.

Aantal coronadoden

Het afgelopen etmaal overleden 25 mensen aan de gevolgen van corona, 34 minder dan de 59 sterfgevallen die op zaterdag werden gemeld. In totaal zijn sinds het begin van de corona-uitbraak 9350 mensen aan het longvirus overleden. Het totale aantal positieve tests ligt op 519.099, waarvan 34.473 in de afgelopen zeven dagen.

Rotterdam is de gemeente waar sinds zaterdag de meeste mensen positief zijn getest (313), daarna komen Amsterdam (292), Eindhoven (100), Den Haag (96) en Utrecht (87).

Gekeken naar veiligheidsregio’s staat Rotterdam-Rijnmond ook bovenaan met 626 besmettingen, op afstand gevolgd door Midden- en West-Brabant (453), Utrecht (430), Amsterdam-Amstelland (365) en Twente (314).

ANP