Opnieuw ruim 10.000 nieuwe coronabesmettingen, cijfer wel vertekend

Gezondheidsorganisatie RIVM heeft 10.211 positieve coronatesten geregistreerd. Dit dagcijfer geeft waarschijnlijk wel een vertekend beeld, omdat zaterdag een gedeelte van de cijfers ontbrak. Die data zijn alsnog toegevoegd aan de rapportage van zondag, legde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eerder uit.

Onbekend is hoeveel van de zondag gerapporteerde besmettingen eigenlijk bij de dagcijfers van zaterdag horen. Door ict-problemen bij de GGD’en waren de cijfers zaterdag incompleet. Het RIVM meldde toen 8669 positieve testuitslagen, een getal dat een dag later iets was bijgesteld tot 8664. In werkelijkheid waren het er dus meer.

Deel meldingen nog niet verwerkt

Mogelijk is een heel klein deel van de meldingen nog niet verwerkt, zei een woordvoerster van het ministerie van VWS zondag. Het RIVM zelf was niet direct bereikbaar voor een toelichting.

Het aantal besmettingen steeg afgelopen week verder, ondanks de aangescherpte coronamaatregelen. Die gingen op de avond van woensdag 14 oktober in. Vrijdag registreerde het RIVM 9996 positieve testen.

Overleg op Catshuis over snelle stijging

Op het Catshuis overlegt een deel van het kabinet onder leiding van premier Mark Rutte weer informeel met deskundigen onder wie Jaap van Dissel van het RIVM over de aanpak van de coronacrisis. Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde.

Sindsdien is het aantal besmettingen in rap tempo verder gestegen. Er worden al meer dan 10.000 positieve testen per dag gemeld. Als het besmettingscijfer niet daalt zullen aanvullende stappen nodig zijn. Daarvoor liggen alle scenario’s op tafel, aldus Rutte.

Effecten lockdown later pas zichtbaar

Maar mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown zijn volgens het kabinet pas in de loop van deze week te zien. De premier wees er vrijdag nog op dat de eerste volle dag dat de nieuwe maatregelen van kracht waren twee dagen na de aankondiging was.

Het kabinet maakt deze week de balans op van de resultaten van de gedeeltelijke lockdown. Het is nog niet zeker of er dinsdagavond weer een persconferentie van Rutte en coronaminister Hugo de Jonge komt. Mogelijk is die een paar dagen later.

ANP