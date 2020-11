In de afgelopen 24 uur zijn bij gezondheidsdienst RIVM 5.974 positieve tests geregistreerd. Het hoogste aantal in een week tijd en 245 meer dan donderdag. Het RIVM meldde donderdag 5729 gevallen en woensdag 4615, maar dat kwam mede door een technische storing.

Ook vorige week waren er op woensdag, donderdag en vrijdag meer positieve tests dan op maandag en dinsdag.

Het aantal sterfgevallen steeg met 51. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag werden 75 sterfgevallen geregistreerd. Dagcijfers

Een woordvoerder van het instituut benadrukt dat dagcijfers niet het belangrijkst zijn voor het bestrijden van de pandemie. Weekcijfers zeggen meer over de trend. Die is al een aantal weken dalend, als gevolg van de aangescherpte maatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd.

Redactie/ANP