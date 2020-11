Aantal nieuwe besmettingen blijft verder oplopen: nu meer dan 6.000

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is voor de derde dag op rij gestegen. In de afgelopen dag zijn er bij gezondheidsdienst RIVM 6.109 positieve tests geregistreerd. Het is voor het eerst in een week dat er meer dan 6.000 nieuwe gevallen op een dag bijkomen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Donderdag meldde het RIVM 5.651 nieuwe besmettingen, woensdag ging het om 5.417 nieuwe gevallen en dinsdag werden er 4.681 positieve tests geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen is het virus bij bijna 39.000 mensen vastgesteld. Dat is aanzienlijk minder dan de week ervoor, toen het aantal besmettingen met ruim 56.000 steeg. Nog een week eerder kwamen er zelfs bijna 69.000 nieuwe gevallen bij.

Grote steden

Ook in de vier grote steden worden weer meer inwoners positief getest op het virus. De grootste coronabrandhaard van het land blijft Amsterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 423 nieuwe gevallen bijgekomen. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam (330), Den Haag (177) en Utrecht (129).

Lees ook: Vier op de tien Nederlanders wil zich niet laten vaccineren tegen corona

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 54. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan de gezondheidsdienst. Donderdag werden er nog 89 sterfgevallen gemeld.

Meer ic-patiënten

Op dit moment liggen er 2.181 mensen in het ziekenhuis met corona, 21 minder dan op donderdag. Het is het laagste aantal in bijna drie weken tijd. Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, is het afgelopen etmaal wel toegenomen. Er zijn nu 609 ic-patiënten met corona, veertien meer dan een dag eerder.

Bekijk video: Meekijken op de corona-afdeling van het Franciscus tijdens tweede golf

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat in de afgelopen dag 31 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan vijf personen die op de ic liggen.

Redactie/ANP