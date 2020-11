5.703 nieuwe besmettingen, 89 minder patiënten in het ziekenhuis

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft verder dalen. In de afgelopen dag werden er 5.703 positieve tests geregistreerd bij gezondheidsdienst RIVM. Dat zijn er 974 minder dan de 6677 die zaterdag gemeld werden.

De grootste coronabrandhaard van het land blijft Rotterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 375 mensen positief getest op het virus. De havenstad wordt gevolgd door hoofdstad Amsterdam (332). Daarna komen de andere twee van de vier grote steden: Den Haag (144) en Utrecht (133).

Minder besmettingen, meer sterfgevallen

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 44. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan de gezondheidsdienst. Zaterdag werden er nog 73 sterfgevallen gemeld.

Afgelopen week was er elke dag sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen. Alleen op vrijdag meldde het RIVM een kleine stijging (300). In totaal zijn er deze week 50.311 positieve tests en 570 sterfgevallen gemeld. Een week eerder ging het om 68.589 nieuwe besmettingen en 389 coronadoden.

Daling opgenomen coronapatiënten zet door

Voor de vijfde dag op rij liggen er minder coronapatiënten in het ziekenhuis dan de dag ervoor. Op dit moment zijn er 2.295 mensen met corona opgenomen. Dat zijn er 89 minder dan zaterdag. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 598 op de intensive care, een afname van vier in vergelijking met een dag eerder.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat in de afgelopen dag twaalf coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan zeven personen die op de ic liggen. “Het aantal coronapatiënten in de kliniek daalt snel. Dat is gunstig en biedt ruimte voor de reguliere zorg”, reageert voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.