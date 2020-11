Aantal nieuwe coronabesmettingen gedaald met 578

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is ten opzichte van vrijdag gedaald. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6689 positieve tests geregistreerd. Op vrijdag meldde gezondheidsorganisatie RIVM 7267 besmettingen, 578 meer. Het waren er aanvankelijk 7272, maar dat aantal is bijgesteld.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Er zijn het afgelopen etmaal 73 sterfgevallen gemeld. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren 118 sterfgevallen gemeld.

Meer dan 400.000 coronagevallen

In de gemeente Rotterdam kwamen er afgelopen etmaal 421 gevallen bij. Amsterdam registreerde er 377 en Den Haag 201.

Sinds het uitbreken van de epidemie zijn er 404.417 positieve tests geweest en 7960 door het RIVM bevestigde sterfgevallen.

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij verder gedaald. Het aantal patiënten bedraagt zaterdag 2384 en dat zijn er 61 minder dan vrijdag. Dat laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten.

Van het aantal opgenomen Covid 19-patiënten liggen er 1782 buiten de intensive care, zestig minder dan gisteren. Op de ic liggen 602 coronapatiënten, één minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 466 non-covidpatiënten op de ic, elf minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1068 en dat is twaalf minder dan de vorige dag.

ANP