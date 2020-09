In de afgelopen dag zijn er 1.270 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in Nederland. Dat komt neer op 7,3 mensen per 100.000 inwoners, wat boven de door het kabinet opgestelde ‘signaalwaarde’ ligt.

Het is voor het in ruim vijf maanden dat het aantal nieuwe gevallen boven de signaalwaarde uitkomt. Dat cijfer is bedoeld als ‘alarmbel’ voor de overheid. Als het aantal boven de 7 mensen per 100.000 inwoners uitkomt, moeten er mogelijk extra coronamaatregelen worden genomen.

Op 17 april werden op elke 100.000 Nederlanders 7,1 positief mensen getest op het coronavirus. Op 10 april (7,7) en 11 april (7,6) waren het er zelfs nog iets meer. In die periode werden wel veel minder personen getest. Dat betekent dat het werkelijke aantal besmettingen toen vermoedelijk hoger lag.

Den Haag grootste brandhaard

De regio Haaglanden is op dit moment de grootste brandhaard van Nederland. Het virus werd sinds donderdag in Den Haag en omstreken bij 222 mensen vastgesteld. Het gaat om 123 nieuwe gevallen in de Hofstad zelf. Daarnaast waren er onder andere 28 positieve tests in Delft en 21 in Zoetermeer.

Het aantal besmettingen in en rond Amsterdam steeg met 209, waaronder 186 in de hoofdstad zelf. In de regio Rotterdam kwamen 172 nieuwe gevallen aan het licht, het hoogste aantal in een maand. In de provincie Utrecht werden 97 inwoners positief getest.

Op woensdag werden er 1.140 nieuwe gevallen gemeld, dat was toen de eerste keer sinds april dat het dagelijkse cijfer boven de duizend uitkwam. Donderdag daalde het aantal positieve testuitslagen naar 823. In de afgelopen week zijn bijna 6.600 nieuwe besmettingen geregistreerd.

ANP