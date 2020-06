In Delft is dinsdagochtend een vrouw die overstak aangereden door een tram. Ze overleefde de aanrijding niet.

De aanrijding gebeurde rond 10.45 uur op de Martinus Nijhofflaan, in de buurt van een winkelcentrum. Een vrouw met rollator stak het tramspoor over en werd geraakt door de aankomende tram. Hulpdiensten rukten uit, onder meer met een traumahelikopter, maar de hulp mocht niet meer baten.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat het nog niet bekend is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er wordt nog onderzoek gedaan op de plek van de aanrijding. Later op dinsdag wordt er meer bekendgemaakt over het tragische ongeluk.

Door het ongeluk is het tramverkeer gestremd tussen station Delft en de wijk Tanthof, vervoerder HTM zet pendelbussen in.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Regio15.nl