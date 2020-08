Politie houdt 29 verdachten aan bij rellen Schilderswijk in Den Haag

De politie heeft vrijdagnacht 29 verdachten aangehouden bij de rellen in de Schilderswijk in Den Haag, dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Het ging voor de derde nacht op rij los in de wijk, eerder hield de politie al 22 mensen aan.

Het merendeel van de verdachten is wederom naar huis gestuurd met een gedragswijziging. Voor mensen die in de wijk wonen houdt dat in dat ze tussen 18:00 uur en 6:00 uur niet op straat mogen zijn. Om naar huis te komen hebben ze één specifieke route aangewezen gekregen. Vijf verdachten zitten vooralsnog vast.

Afgelopen nacht zijn 29 verdachten opgepakt. 24 van hen kregen een gedragsaanwijzing, en 5 zitten er nog vast. https://t.co/SK7mZmRpza — OM Den Haag (@OM_DenHaag) August 15, 2020

Mishandelen

Ook bij de rellen van donderdagnacht zijn er mensen vastgehouden. Een deel daarvan zit nog vast. Een van hen wordt maandag voorgeleid voor het mishandelen van een agent. Een andere blijft vastzitten omdat hij de voorwaarden van zijn schorsing heeft geschonden. Twee verdachten krijgen een dagvaarding voor de kinderrechter, voor het gooien van stenen naar een politievoertuig.

Verschillende verdachten werden aangehouden omdat ze niet vertrokken op bevel van de politie. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er nog gekeken gaat worden of hen een boete wordt opgelegd.