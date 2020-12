De politie heeft in Amsterdam een 22-jarige man aangehouden voor de overval op Fred van Leer. De stylist werd vorige maand in zijn huis in Rotterdam met een vuurwapen bedreigd.

Tijdens het onderzoek naar de overval werden onder andere een petje en een vuurwapen gevonden. Ook stond er een paar meter verderop een gestolen grijze scooter, die in beslag is genomen. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de verdachte. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Lees ook: Fred van Leer thuis overvallen en bedreigd met vuurwapen

Het management van de stylist zegt dat Van Leer “enorm opgelucht” is. “Verdere details weten wij niet. Dat loopt via de politie en de recherche. Wel willen wij de politie en de recherche heel erg bedanken voor hun harde werken en inzet.”

(Tekst gaat verder onder tweet)

Rechercheurs hielden gisteravond een man (22) aan in #Amsterdam op verdenking van een poging overval op een bewoner aan de #Mathenesserlaan #Rdam op 18/11. We willen ook de 2e dader graag aanhouden. Help mee, deel dit bericht. Info? 0800-6070/ 0800-7000(M)https://t.co/t5w14OE5xF pic.twitter.com/sM7vWbFxpV — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) December 1, 2020

‘Van de trap geschopt’

De aangehouden Amsterdammer deed zich voor als pakketbezorger van PostNL toen hij op 18 november aanbelde bij het huis van Van Leer. De presentator wist de twee overvallers weg te jagen, door ze naar eigen zeggen van de trap te schoppen. Hij liep daarbij een gekneusde rib op en werd uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer aan het werk.

De overval kwam in een moeilijke periode voor Van Leer. Niet lang daarvoor was er een seksfilmpje van hem uitgelekt, een paar dagen later werd hij in het ziekenhuis opgenomen. De stylist deelde later in een Instagram-video dat hij een zelfmoordpoging had gedaan, maar dat het inmiddels weer beter met hem ging.

Lees ook: Fred van Leer doet op Instagram één keer zijn verhaal: ‘Ik was in blinde paniek’

Redactie/ANP