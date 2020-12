Aangekomen vrachtwagenchauffeurs in IJmuiden zijn opgelucht: 'Het was wel even spannend'

Opluchting bij vrachtwagenchauffeurs die woensdag vanuit het Verenigd Koninkrijk met de ferry zijn aangekomen in de haven van IJmuiden. Bij de truckers heerste veel onzekerheid, want konden ze door de reisbeperkingen de feestdagen nog wel thuis vieren?

Afgelopen zaterdag maakte de Britse premier Boris Johnson in een toespraak bekend dat er in zijn land een nieuwe variant van het coronavirus rondwaart. De mutatie zou tot wel zeventig procent besmettelijker zijn. Daarop besloot het kabinet alle passagiers van vliegtuigen en veerboten uit het Verenigd Koninkrijk te weren.

Dinsdag werd duidelijk dat het inreisverbod versoepeld werd: vanaf nu mogen reizigers vanaf de Britse eilanden Nederland weer in als ze een negatieve testuitslag kunnen laten zien. De coronatest moet in de afgelopen drie dagen zijn afgenomen en mensen moeten na aankomst tien dagen in thuisquarantaine.

‘Er zo doorheen gefietst’

Woensdagochtend kwamen de eerste Nederlandse vrachtwagenchauffeurs met de ferry aan in IJmuiden. “Natuurlijk ben ik blij”, vertelt een trucker opgelucht aan Hart van Nederland. “Waar wij vandaan komen was het rustig”, merkt hij op.

Volgens hem waren de controles niet streng. “We zijn er zo doorheen gefietst.” Toch was het voor de chauffeur wel even spannend, zeker omdat hij niet wist wat hij bij vertrek in de haven van Newcastle kon verwachten. “Als je ziet hoe het er in Calais aan toegaat.”

Een collega-bestuurder was wat optimistischer gestemd. “De terugreis was nog onzeker, maar ik had zelf het idee dat dat wel goed zou komen”, zegt hij. Ook deze trucker vielen de strenge controles erg mee. “Maar vanaf vandaag is dat wel anders geloof ik. Ik ben blij om weer thuis te zijn.”

Geen coronatest?

Een derde vrachtwagenchauffeur kon – net als de anderen – gewoon doorrijden en hoefde geen coronatest te laten zien. “Ik had zeker het idee dat ik thuis zou komen”, vertelt de trucker. “Wij komen vanuit het noorden.”

Hij weet dat zijn collega’s die vanuit Dover door de Kanaaltunnel moeten het zwaarder hebben. “De Fransen zijn helemaal gek. Chauffeurs zitten allemaal in quarantaine in hun wagens.” De man kijkt nu uit naar de kerstdagen. “Ik vier het met mijn gezin en het wordt gezellig.”

