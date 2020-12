De A58 bij knooppunt Zoomland lag donderdagavond vol met uien doordat de wagen waarin ze vervoerd werden kantelde. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Of de bestuurder gewond raakte is onbekend.

Het had behoorlijk wat voeten in de aarde om alle uien op te ruimen: de wagen was door hulpdiensten rond 0:00 uur weer overeind gezet maar het opruimen van alle uien duurde tot een uur of 03:00.

Weg afgesloten

Daardoor was de verbindingsweg vanuit Roosendaal naar de A4 naar Antwerpen enige tijd afgesloten.

Beeld: SQ Vision