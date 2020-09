Vrachtwagen raakt pijlwagen op A16, schiet door vangrail

Grote vertraging op de A16 vrijdagochtend, nadat een vrachtwagen een pijlwagen raakte en dwars door de vangrail naar een andere rijbaan schoot. De hoofdrijbaan van de snelweg is afgesloten vanaf Ridderkerk.

Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer grote hinder ondervindt en roept weggebruikers op de A16 te mijden. De ANWB meldt om 07:00 dat er zo’n tien kilometer file staat tussen Breda en Rotterdam.

De hoofdrijbaan van de snelweg blijft naar verwachting dicht tot ongeveer 08:30. Hoe het met de chauffeur van de gecrashte vrachtwagen gaat, is niet duidelijk.

Door het ongeluk op de #A16 leiden we je richting Den Haag om 👇 We verwachten dat de hoofdrijbaan vanaf knp. Ridderkerk dicht blijft tot ongeveer 8.30 uur. Op de parallelbaan gaat het verkeer via afrit Capelle a/d IJssel de weg af. Het verkeer ondervindt hinder, dus mijd de A16. pic.twitter.com/QxkZ3XDFlg

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) September 11, 2020