'Verdwaald' trio berooft 83-jarige vrouw van gouden armbanden

Een 83-jarige vrouw is dinsdagmiddag in Hilversum slachtoffer geworden van een ‘listige babbeltruc’. Een drietal personen vroeg de vrouw de weg en beroofden haar als dank van haar gouden armbanden.

De bejaarde dame had zojuist haar auto geparkeerd aan de Nagtegaalstraat en was onderweg naar de Kievitstraat toen zij werd aangesproken door twee mannen en een vrouw. Zij zaten in een lichtkleurige auto met vermoedelijk Duits kenteken en zochten de weg naar het ‘krankenhaus’, Duits voor ziekenhuis.

Ketting als dank

De man liet de 83-jarige vrouw zien op zijn telefoon wat hij bedoelde. Terwijl hij haar aan de praat hield, stapte een vrouw uit de auto. In haar hand had ze meerdere gouden kettingen. Eén daarvan wilde ze bij het slachtoffer omdoen, als dank voor haar hulp. Vervolgens stapte de vrouw weer in en reed het trio weg in onbekende richting.

Kort daarna merkte het slachtoffer op dat de twee gouden armbanden die zij om haar pols droeg, waren verdwenen. De politie deelt via Facebook dat dit is gebeurd op het moment dat de vrouw uit de auto een ketting om de arm van het slachtoffer deed.

De vrouw is ongeveer 55 jaar oud, rond de 1.65 lang, heeft een normaal postuur, licht getinte huidskleur en donker haar. De politie roept getuigen en mensen met tips op zich te melden via 0900-8844.

