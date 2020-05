Rap-ster 6ix9ine verrast met shout-out naar taxibedrijf uit Hengelo

Een TikTok-video van de Amerikaanse rapper Tekashi 6ix9ine (‘six nine’) zorgt voor verbaasde blikken op sociale media. Doet deze artiest met miljarden views op YouTube hier nou de groeten aan een taxibedrijf uit Hengelo?

“It’s ya boy 6ix9ine, shout-out to Taxi Centrum Hengelo.” De jonge rapper uit New York, geboren als Daniel Hernandez, zegt het echt. Sterker nog, hij overlaadt ze met zoveel complimenten als er passen in een filmpje van tien seconden.

Reactie taxibedrijf

Een woordvoerder van het taxibedrijf laat weten bekend te zijn met de video. “We hebben exclusieve auto’s met allerlei foefjes en dingetjes. Dus we rijden wel vaker internationale artiesten rond, door heel Europa.”

Toch is ze enigszins verbaasd over de plotselinge aandacht. Het filmpje is namelijk helemaal niet recent. Dat kan ook niet, want de rapper zit thuis een tweejarige celstraf uit voor verschillende bende-gerelateerde vergrijpen. “Het is nog van voor zijn gevangenisstraf. We krijgen ze wel vaker, zo’n filmpje als dank naar ons toe. Een medewerker heeft het nu op sociale media gezet, ik denk dat het daarom nu pas is opgepakt.”

Huisarrest

Hernandez mocht vorige maand vanwege de coronacrisis de gevangenis verlaten. Hij heeft astma en behoort dus tot een risicogroep. De artiest moet nog tot augustus zijn straf uitzitten, maar doet dat in zijn eigen huis. Oorspronkelijk hing Hernandez trouwens een celstraf van 47 jaar boven het hoofd. Toen hij een aantal van zijn handlangers erbij lapte raakte hij het leeuwendeel van zijn straf kwijt, maar ook zijn reputatie in de rapwereld.

Bij Taxi Centrum Hengelo sluiten ze niet uit dat 6ix9ine bij een volgende Europees avontuur weer bij ze aanklopt.

6ix9ine die een shoutout geeft aan taxi centrum……. hengelo 2020 is echt een simulatie he pic.twitter.com/okbt8I1n6u — Jason (@treinjoch) May 24, 2020

Foto: @taxicentrum