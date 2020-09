Man rijdt met 500.000 cash op bijrijderstoel rondjes door Rotterdam

Een 32-jarige Amsterdammer is betrapt terwijl hij met 500.000 euro cash rondjes reed door Rotterdam. De man viel vorige week dinsdag op bij de politie vanwege de route die hij nam, waarna ze besloten hem en de auto op de Noorderhavenkade te controleren.

Lang hoefden de agenten niet te zoeken, aangezien op de bijrijdersstoel een grote boodschappentas met bankbiljetten stond. Daarin zat dus in totaal een half miljoen aan briefjes.

De Amsterdammer is aangehouden op verdenking van witwassen. De politie meldt dinsdag dat hij afstand heeft gedaan van het geld en een boete heeft betaald.

Een bestuurder van een auto die zich verdacht gedroeg werd dinsdag gecontroleerd op de #Noorderhavenkade. Hij bleek € 500.000 aan contanten bij zich te hebben. Dit is in beslag genomen, de Amsterdammer (32) is aangehouden op verdenking van witwassen.https://t.co/PyxF1GRTI6 pic.twitter.com/C83WQsTVsT

