50 kilo cocaïne gevonden in container in Rotterdamse Botlekgebied

Medewerkers van een bedrijf in het Rotterdamse Botlekgebied zijn bij het uitpakken van een container gestuit op 50 kilo cocaïne. De container kwam uit Zuid-Amerika, meldt de politie.

De medewerkers hadden bij het lossen van de container alleen metalen verwacht, maar troffen tot hun verbazing ook in folie verpakte pakketjes aan. Daarop belden ze de politie. Die kwam erachter dat in de pakketjes cocaïne zat. Omdat er twee containers werden afgeleverd bij het bedrijf werd de twee container ook doorzocht, maar daar is niets aangetroffen.

De politie nam de drugs in samenwerking met de douane in beslag. Inmiddels zijn alle drugs vernietigd. De zeehavenpolitie doet onderzoek naar de herkomst van de cocaïne.

Tekst: ANP / Redactie | Beeld: Politie.nl