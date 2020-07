Politie vindt 50 flessen met lachgas in Tilburg, 23-jarige man plande een feestje

Vrijdag troffen politieagenten in Tilburg een flinke voorraad lachgas aan. Er werden vijftig gasflessen gevonden, die goed waren voor totaal 150 liter lachgas.

Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem, konden politieagenten worden geleid naar de berging van een appartementencomplex aan de Dolomietenlaan in Tilburg.De politie laat via Twitter weten dat het opbergen van zo’n grote hoeveelheid lachgas naast strafbaar, ook nog gevaarlijk is. Het gas is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Was bedoeld voor feestje

De eigenaar van de gasflessen, een 23-jarige man, moet verantwoording afleggen voor waarom hij zoveel lachgas in zijn berging had liggen. In een eerste verklaring liet hij aan de politie weten dat het voor een feestje bedoeld was.

We namen gisteren in #Tilburg ruim 50 gasflessen gevuld met lachgas in beslag. Naast dat het strafbaar is, is het ook nog eens ontzettend gevaarlijk om meer dan 150 liter lachgas in een berging van een appartementencomplex te bewaren. pic.twitter.com/CkT5Xf9IOh — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) July 4, 2020

Beeld: politie