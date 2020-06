36 verwaarloosde katten uit vervuilde woning gehaald

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft 36 verwaarloosde katten uit een zwaar vervuilde woning gehaald. Dertig van de katten zaten met zijn allen in de woonkamer van 4×3 meter, zonder ventilatie of frisse lucht en met maar één kattenbak.

De melding over de katten kwam binnen via meldpunt 114. Een inspecteur ging poolshoogte nemen en trof een ernstig vervuilde woning aan “waar de ammoniaklucht in sterke mate aanwezig was”, meldt meldpunt 114 op Facebook. Ook was het bloedheet in de woning, dus was het daar moeilijk ademhalen.

De katten waren niet alleen vermagerd, sommigen waren ook gewond. “Naast dat de woning behoorlijk vervuild was, waren er veel gevaarlijke- en scherpe uitstekende delen voor de katten”, aldus het meldpunt.

De katten zijn direct in beslag genomen.